Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor CANLI YAYIN | Adana Demirspor - CFR Cluj maçı canlı izle! Adana Demirspor maçı hangi kanalda? - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor - CFR Cluj maçı CANLI YAYIN

        Adana Demirspor - CFR Cluj maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk ediyor. Romanya'daki ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan mavi-lacivertliler, Adana'daki rövanşta rakibini mağlup edip adını 3. eleme turuna yazdırmak istiyor. Adana Demirspor Cluj maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.08.2023 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ilk düdük geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile evinde karşı karşıya geliyor.

        STAT: Yeni Adana Stadyumu

        HAKEM: Nathan Verboomen (Belçika)

        SAAT: 21.00

        YAYIN: TV 8,5

        Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

        Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Muhar, Ajeti, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea

        Mavi-lacivertliler, Romanya'da oynadığı ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Adana Demirspor'a tur için her türlü galibiyet yeterli olacak.

        REKLAM

        Adana Demirspor, Cluj'u elemesi halinde 3. eleme turunda Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        AVRUPA'DA 2'NCİ MAÇ

        Adana Demirspor, tarihindeki ikinci Avrupa maçına çıkıyor. Adana ekibi, Cluj'u devirip hem tur atlamak hem de Avrupa kupalarında tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        70 yıllık alışkanlık!
        70 yıllık alışkanlık!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Habertürk Anasayfa