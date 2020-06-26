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Adana Demirspor çeyrek asırlık Süper Lig özlemini dindirmek istiyor

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar "Çeyrek asırlık hasrete bu sezon son vermek istiyoruz. Herkes şampiyonluk istiyor. Şehir istiyor, oyuncularımız istiyor. Onu sahada hissettirdik. Masörümüz, malzemecimiz, doktorumuz ve herkesin o isteği var. O enerjiyle karşımızda duracak rakibin olacağını düşünmüyorum" dedi

26.06.2020 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, bu sezon sonunda çeyrek asırlık Süper Lig özlemlerine son vermek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda mücadele eden Akdeniz ekibinin teknik sorumlusu Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın sahalarında Giresunspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Osmanlıspor maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Dumlupınar, "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Başkanımız sayesinde tek kamp yapan takım bizdik. 10 kişi kalmamıza rağmen sahada 90 dakika boyunca ayakta kalarak, mücadelemizi üst seviyede tutarak, kondisyonumuzu bütün maça yayarak, kazandık." diye konuştu.

Vakit kaybetmeden Giresunspor maçı hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Bizim için sadece önümüzde oynayacağımız Giresunspor maçı var. Diğer maçların bir önemi yok. Şampiyonluk için bir tek finalimiz var. Şampiyonluk maçı Giresunspor maçı. O maçı kazanmak için kendi sahamızda gerekeni yapacağız. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bu şehrin bir hasreti ve özlemi var. Çeyrek asırlık hasrete bu sezon son vermek istiyoruz. Onun içinde şu anda tek final maçımız var. Cumartesi günü oynayacağımız Giresunspor maçı."

"ŞEHİR OLARAK ÇOK MOTİVE VAZİYETTEYİZ"

Cüneyt Dumlupınar, Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkes şampiyonluk istiyor. Şehir istiyor, oyuncularımız istiyor. Onu sahada hissettirdik. Masörümüz, malzemecimiz, doktorumuz ve herkesin o isteği var. O enerjiyle karşımızda duracak rakibin olacağını düşünmüyorum. Şehir olarak çok motive vaziyetteyiz. Bu motivemizi devam ettirmek istiyoruz. Tek final maçımız var, Giresunspor maçı. Onu da kazanmak istiyoruz."

Dumlupınar, Giresunspor maçında galibiyet almak için ellerinden geleni yapacaklarını aktararak, "Bizim için en büyük motivasyon şampiyonluk, Süper Lig'e çıkmak. Bizim bütün konsantrasyonumuz o yönde. Bu saatten sonra belirleyici biziz. Bütün maçlarımızı kazandığımız taktirde zaten Süper Lig biletimizi alıyoruz. Ondan dolayı hiçbir baskımız yok. Biz kendimizden eminiz, ne istediğimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde oynanan 29 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik alan Adana Demirspor, topladığı 48 puanla 3. sırada yer alıyor.

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