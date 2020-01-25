Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Taraftara da çağrıda bulunulan açıklamada, "Yarın Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Adana Demirspor ile Boluspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.