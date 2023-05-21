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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesiyle şampiyonluk şansı kalmayan siyah-beyazlılar, ikincilik yarışını sürdürmek için kazanmak istiyor

Giriş: 21.05.2023 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
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STAT: Yeni Adana Stadı
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

34 haftada bir maç fazlasıyla 71 puan toplayan Beşiktaş, averajla Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesiyle Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı. Biri hükmen olmak üzere ligdeki son 5 maçını kazanan siyah beyazlılar, Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak ve ikincilik yarışını sürdürmek için kazanmak istiyor.

Adana Demirspor, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor. Adana temsilcisi, son 6 haftada biri hükmen galibiyet sonucunda olmak üzere 18 puan almayı başardı. Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 5'ini kaybeden Adana Demirspor, 63 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar ve Omar Colley, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 37. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

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