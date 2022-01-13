Kulübün sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Sancak, taraftarlara mesaj gönderdi.

Sabırla çalışarak Adana Demirspor'un 26 yıl sonunda Süper Lig'de yerini aldığını hatırlatan Sancak, bu başarıda herkesin katkısı olduğunu belirtti.

Ortaya koyacakları yeni hedefler için el birliğiyle çalışmak gerektiğini ifade eden Sancak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu da omuzlarımıza eskisinden daha da büyük sorumluluklar yüklemektedir. Son haftalarda taraflı tarafsız tüm futbol severlerin ve camiaların takdirle karşıladığı saha içi başarılarımızı, şimdiye kadar olduğu gibi siz değerli taraftarlarımızın Adana Demirspor'umuzun köklü geleneklerine yakışır misafirperver, centilmen davranışlarla devam ettirmesi hedeflerimize ulaşmakta çok önemli rol oynamaktadır. Hep birlikte yeni bir hedefimiz daha var. Adana Demirspor'umuz tüm Türkiye'nin ikinci takımı olacak. Türkiye'de herkesin tuttuğu ve desteklediği ikinci takım olacak."

Sancak, taraftarlardan kentte konuk edilen takım ve taraftarlarına karşı nezaketi ve centilmenliği eksik etmemelerini istedi.

Taraftarlardan bugüne kadar göstermiş olduğu örnek davranışları aynen devam ettirmesini isteyen Sancak, çirkin ve kötü tezahüratta bulunulmamasını, buna teşebbüs edenlere de tribünde izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Takımın, taraftarın tezahüratına her zaman ihtiyacı olduğunu dile getiren Sancak, birlik ve beraberlikle çıktıkları yolda hedeflerini büyüterek yollarına devam edeceklerini kaydetti.