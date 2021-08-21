Ligin 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kayseri deplasmanında beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Demek ki Fenerbahçe maçından sonra takım yoruldu ama bu amaçta 1 puan kardır. 1 puan kazandık. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha farklı bekliyorduk. 1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" diye konuştu.

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