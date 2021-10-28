Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak´ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz" denildi.



Kulübün paylaşımında, Murat Sancak ve annesi Mahbube Sancak´ın fotoğrafına yer verilerek "Başımız sağ olsun" ifadesi kullanıldı.