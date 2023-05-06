Alanyaspor'un golleri ise 11'de Koulouris ile 45+11'de Efecan Karaca'dan geldi.

Mavi-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 18'de Cherif Ndiaye, 45+5 ve 66'da Belhanda ile 56'da Yusuf Sarı kaydetti.

2 maç sonra mağlup olan 10. sıradaki Alanyaspor ise 38 puanda kaldı.

Evinde bu sezon oynadığı 16 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Montella'nın ekibi, üst üste 5. kez galip geldi. 4. sıradaki Adana Demirspor bu sonuçla puanını 60'a çıkardı.