Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Adana Demirspor, gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 4-2 kazandı.
Mavi-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 18'de Cherif Ndiaye, 45+5 ve 66'da Belhanda ile 56'da Yusuf Sarı kaydetti.
Alanyaspor'un golleri ise 11'de Koulouris ile 45+11'de Efecan Karaca'dan geldi.
Evinde bu sezon oynadığı 16 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Montella'nın ekibi, üst üste 5. kez galip geldi. 4. sıradaki Adana Demirspor bu sonuçla puanını 60'a çıkardı.
2 maç sonra mağlup olan 10. sıradaki Alanyaspor ise 38 puanda kaldı.