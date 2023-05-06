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Adana Demirspor - Alanyaspor: 4-2 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in bu sezonki flaş ekibi Adana Demirspor, 33. haftada konuk ettiği Alanyaspor'u 4-2'lik skorla devirip üst üste 5. galibiyetini aldı. Ligde bu sezon evinde yenilmeyen tek takım unvanını sürdüren mavi-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Cherif Ndiaye, Belhanda (2) ve Yusuf Sarı kaydetti.

Giriş: 06.05.2023 - 23:13 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor - Alanyaspor: 4-2 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Adana Demirspor, gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 4-2 kazandı.

Mavi-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 18'de Cherif Ndiaye, 45+5 ve 66'da Belhanda ile 56'da Yusuf Sarı kaydetti.

Alanyaspor'un golleri ise 11'de Koulouris ile 45+11'de Efecan Karaca'dan geldi.

Evinde bu sezon oynadığı 16 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Montella'nın ekibi, üst üste 5. kez galip geldi. 4. sıradaki Adana Demirspor bu sonuçla puanını 60'a çıkardı.

2 maç sonra mağlup olan 10. sıradaki Alanyaspor ise 38 puanda kaldı.

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