İkinci yarıda ise Adana Demirspor adeta açıldı ve 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'nin attığı gollerle skoru 6-0'a getirerek üç puanı almayı başardı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 30'a yükselterek zirve takibini sürdürürken İstanbulspor ise 11 puanda kalarak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.