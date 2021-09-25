Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Goller Yunus, Caulker (kk), Balotelli ve Assombalonga'dan (p) geldi. Demirspor, 3 haftada 7 puan toplamayı başararak 9 puana yükseldi. Gaziantep 8 puanda kaldı.

Adana Demirspor: 4 - Gaziantep:0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Sinan Kurt (Dk. 88 İzzet Çelik), Svensson (Dk 81 Tarık Çamdal), Yunus Akgün (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Assombalonga) , Stambouli, Deli, Rassoul, Balotelli (Dk. 81 Castro)

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Figueiredo (Dk 80 Maxim), Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Kitsiou) Messaoudi (Dk. 67 Kenan Özer), Recep Niyaz, Merkel, Sagal (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir

Goller: Dk. 11 Yunus Akgün, Dk. 64 Caulker (Kendi kalesine), Dk. 77 Balotelli, Dk. 83 Assombalonga (penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Figueiredo, Dk. 70 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 70 Stambouli (Gaziantep)

MAÇTAN POZİSYONLAR

3. dakikada sol kanattan Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa kafayı vuran Yunus Akgün meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada Sagal'ın ortasında altıpas içerisinde topa vuran Figueiredo, meşin yuvarlığı müsait pozisyonda dışarı attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada ani gelişen ev sahibi atağında Yunus Akgün, topu ceza sahasındaki Balotelli'ye çıkardı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada Adana Demirspor durumu 2-0 yaptı. Sağ kanattan ceza alanına giren Assombalonga topu çizgiden altıpas içerisine çıkardı. Meşin yuvarlak Caulker'e çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Assombalonga ceza yayındaki Sinan'ı gördü. Sinan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Balotelli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

83. dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasında Assombalonga yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Assombalonga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Adana Demirspor, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.