Adana Demirspor: 3 - Menemenspor: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Gökhan Memişoğlu, Uygur Bebek

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Gökhan İnler, Traore (Dk. 87 İzzet Çelik),Hasan Kılıç (Dk 71 Sinan Kurt),Emircan Altıntaş (Dk. 71 Yunus Akgün),Pa Dibba (Dk. 87 Sedat Şahintürk),Mehmet Akyüz (Dk. 52 Lanzafame)

Menemenspor: Selmani, Domgjoni, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Şeref Özcan (Dk. 46 Mehmet Aytemiz),Alhassan (Dk. 86 Bekir Can Sönmez),Anaane (Dk. 76 Vedat Erçin),Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Murat Elkatmış),Akanbi (Dk. 64 Kubilay Yılmaz)

Goller: Dk. 8 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 30 Hasan Kılıç, Dk. 44 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Anaane (Menemenspor),Dk. 62 Pa Dibba, Dk. 78 Rassoul (Adana Demirspor)