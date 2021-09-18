Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, Rizespor'u 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

31. dakikada Balotelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Adana Demirspor, 40. dakikada Vargas'la farkı 2'ye çıkardı.

Rizespor 53. dakikada Boldrin'le umutlanırken 66'da Bjarnason, maçın sonucunu söyledi: 3-1