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Adana Demirspor: 3 - Ankaragücü: 1 MAÇ SONUCU

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Giriş: 14.01.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor: 3 - Ankaragücü: 1 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 28 yıl sonra karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 49. dakikada Yusuf Sarı, 66. dakikada Emre Akbaba ve 77. dakikada Gökhan İnler attı. MKE Ankaragücü'nün tek golünü 61. dakikada Radakovic kaydetti.

Ev sahibi Adana Demirspor bu skorla ligde 9. galibiyetini alarak puanını 33'e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Manev, Stambouli, Gökhan İnler, Ndiaye, Bjarnason (Dk. 80 Berk Yıldız), Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Emre Akbaba (Dk. 89 Erhun Aksel Öztümer), Onyekuru (Dk. 41 Yusuf Sarı)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon (Dk. 85 Yasin Güreler), Diack (Dk. 71 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 71 Chatzigiovanis), Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci (Dk. 85 Macheda), Beridze (Dk. 85 Pedrinho), Sowe

Goller: Dk. 49 Yusuf Sarı, Dk. 66 Emre Akbaba, Dk. 77 Gökhan İnler (Adana Demirspor), Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Semih Güler, Dk. 57 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 65 Diack (MKE Ankaragücü)

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