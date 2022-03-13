Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u konuk etti.

Konuk ekip, 28 ve 54'te Pedro Henrique'nin golleriyle skoru 2-0'a taşıdı.

58'de Stambouli ve 68'de penaltıdan Balotelli'nin golleriyle skor eşitlendi.

Maçın son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Pedro Henrique, hat-trick yaparak 3 puanı Sivasspor'a getirdi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 37'ye yükseltti. Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.