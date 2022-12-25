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Adana Demirspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Adana Demirspor'u galibiyete taşıyan golleri Emre Akbaba kaydetti

Giriş: 25.12.2022 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
AA

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

2. dakikada sol kanattan savunma arkasına koşan Onyekuru'nun ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Batuhan Şen topu kornere çeldi.

9. dakikada ceza yayı önünden Ndiaye'nin ceza sahasına derinlemesine pasında top hızlı olunca kaleci Batuhan Şen, Onyekuru'dan önce meşin yuvarlağa hakim oldu.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ taraftan Stambouli ile paslaşarak köşe atışını kullanan Emre Akbaba, topu yeniden aldıktan sonra ceza sahası dışından yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Colley'nin ceza sahasına ortasında ön direkte kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.

19. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Adana Demirspor defansının hatalı geri pasında topu önünde bulan Diagne'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı çeldi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa hakim olan Ozdoev'in vuruşunda, savunmadan dönen meşin yuvarlak bu kez Borini'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak soldan filelere gitti: 1-1.

23. dakikada Rodrigues'in sol ayağıyla sert şutunda, kaleci Batuhan Şen topu çeldi.

42. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Batuhan Şen uzanarak topu önledi.

43. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan uzun ortasında ceza sahası önünde yükselen Gulbrandsen'in mücadelesi sonrası topu önünde bulan Emre Akbaba, çalımlarla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

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