MAÇTAN DAKİKALAR

6´ncı dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor´da Aosman, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleci Cihan´ı geçen Aosman topu boş kaleye gönderemedi.

43´üncü dakikada Adana Demirspor´un kullandığı köşe vuruşunda Mitrovic, Yılmaz´ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

45´inci dakikada Adana Demirspor´un penaltı vuruşunda topun başına Erkan geçti. Erkan´ın plase şutunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 1-0.

64´üncü dakikada orta sahada kazandığı topla kontra atağa kalkan Altay´da Erhan, rakip savunmanın arasına sarktı. Atılan ara pası önüne alan Erhan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.

78´inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Altay´da Doğa, rakip ceza sahasına orta yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Paixao´nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

80´inci dakikada Adana Demirspor´da Dibba sol kanattan çalımlarla derine inerek ceza sahasına orta yaptı. Altıpasta topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

ADANA DEMİRSPOR: 2 - ALTAY: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali Akkor

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic (Dk. 77 Adil Demirbağ),Okan Alkan, Rassoul, Volkan Şen (Dk. 66 Pa Dibba),Aosman (Dk. 46 Sinan Kurt),Erkan Zengin, Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 77 Kosecki)

Altay: Cihan Topaloğlu, Özgür Özkaya (Dk. 66 Doğa İşeri),Erhan Kartal, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Tavares, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Putsila),Kerim Avcı (Dk. 87 Alhassan),Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Yaser Hacımustafaoğlu),Paixao, Tatos

Goller: Dk. 45+2 (Penaltıdan) Erkan Zengin, Dk. 80 Hasan Kılıç (Adana Demirspor),Dk. 65 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 78 Paixao (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 58 Hamidou Traore (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Okan Alkan, Dk. 69 Rassoul, Dk. 81 Cüneyt Dumlupınar (Teknik Sorumlu) (Adana Demirspor),Dk. 22 Cenk Özkaçar (Yedek kulübesinde),Dk. 44 Yılmaz Özeren, Dk. 62 Kerim Avcı (Altay)