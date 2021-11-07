Adana Demirspor, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçta perde de 64. dakikada açıldı.

Matias Vargas'ın asistinde Yunus Akgün, Adana Demirspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 9. maçında 2. Golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Adana Demirspor 4. Galibiyetini aldı ve puanını 16'ya yükseltti. Hatayspor ise 3. Mağlubiyetini aldı ve haftayı 23 puanla tamamladı.