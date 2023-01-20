11. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında Görkem Sağlam'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Rodrigues müdahale etti. Hakem Yasin Kol, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Rodrigues'in topu eliyle kestiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada ani gelişen Bitexen Giresunspor atağında orta sahada topla buluşan Campuzano'ya, orta çizgiye kadar kalesini terk eden kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmeyince, müsabaka 1-1 sonuçlandı.