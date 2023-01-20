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Adana Demirspor: 1 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Adana Demirspor sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı

Giriş: 20.01.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor: 1 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU
AA

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor maçı 1-1 berabere bitti.

4. dakikada Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sol ayakla plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

7. dakikada Gökhan İnler'in sağdan pasıyla ceza yayı açıklarında topla buluşan Stambouli'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında Görkem Sağlam'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Rodrigues müdahale etti. Hakem Yasin Kol, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Rodrigues'in topu eliyle kestiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Bajic'in kullandığı penaltı vuruşunda kalecinin sağına gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

25. dakikada Svensson'un ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

42. dakikada ani gelişen Bitexen Giresunspor atağında orta sahada topla buluşan Campuzano'ya, orta çizgiye kadar kalesini terk eden kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

46. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içinden penaltı noktasına ortaladığı topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

48. dakikada ani gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sainzn'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

60. dakikada Belhanda'nın sol kanattan penaltı noktasına ortasına Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

68. dakikada ceza sahası dışından Rodrigues'in sert şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

84. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında seken topu Bjarnason kale alanı içine gönderdi. Topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmeyince, müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yasin Kol, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Çimen

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Manev, Stambouli (Dk. 61 Bjarnason), Semih Güler, Svensson (Dk. 80 Gökhan Töre), Gökhan İnler, Ndiaye, Rodrigues, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 61 Berk Yıldız)

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Sergio (Dk. 80 Kadir Seven), Campuzano, Mejia, Borja Sainz (Dk. 90+5 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam, Bajic (Dk. 61 Kuwas)

Goller: Dk. 13 Bajic (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor), Dk. 84 Ndiaye (Adana Demirspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 18. Perez (Bitexen Giresunspor), Dk. 90+10 Yusuf Sarı (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Borja Sainz, Dk. 76 Görkem Sağlam, Dk. 90+7 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+10 Mejia (Bitexen Giresunspor), Dk. 75 Svensson, Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 77 Belhanda, Dk. 90+6 Gökhan İnler (Adana Demirspor)

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