8. dakikada Svensson'un sağ çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere çeldi.
10. dakikada Balotelli'nin kafa pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun şutunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki Yavru'nun yerden ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.
26. dakikada ceza sahası dışında Akintola'dan seken topu önünde bulan Balotelli'nin şutunda, top üstten dışarı çıktı.
41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zeki Yavru'nun yerden kaleye vuruşunda, kaleci Muric topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
48. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahasına pasında Balotelli'nin gelişine vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
52. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topla buluşan Akintola, topu kontrol etmekte zorlanınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
56. dakikada sağ kanatta Süleymanov'un pasında topla buluşan Flavio'nun gelişine şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
62. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahasına yaptığı ortada Vargas'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
67. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
70. dakikada sol kanatta topu önünde bulan Sergio, kaleci Muric'in kalesini terk etmesini fırsat bilerek çaprazdan şutunu çekti ancak top auta gitti.
73. dakikada Zeki Yavru'nun yerden ceza sahasına gönderdiği topu, Doukara'dan önce kaleci Muric kontrol etti.
80. dakikada Yunus Akgün ile paslaşarak ceza sahasına giren Balotelli'nin şutunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
90+2. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahasına yaklaşan Gökhan İnler'in pasında sol kanatta topla buluşan Stambouli'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Adana Demirspor, GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
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Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Ulusoy, Selahattin Altay, Ömer Tevfik Özkoç
Adana Demirspor: Muric, Svensson (Dk. 87 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 78 Gökhan İnler), Stambouli, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Vargas), Yunus Akgün (Dk. 87 Castro), Akintola (Dk. 63 Assombalonga), Balotelli
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 90 Champness), Flavio, Süleymanov (Dk. 78 Pelupessy), Diabate, Sergio (Dk. 90 Emre Taşdemir), Balde (Dk. 68 Doukara)
Gol: Dk. 90+2 Stambouli (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Balotelli, Dk. 44 Muric (Adana Demirspor), Dk. 84 Zeki Yavru, Dk. 89 Flavio (GZT Giresunspor)
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