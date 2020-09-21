TFF 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor, Adana Demirspor'a konuk oldu ve karşılaşma 1-1 beraberlikle bitti.

Adana Demirspor, 44. dakikada Sedat Şahintürk ile 1-0 öne geçti. Boluspor ise 45+4'te penaltıdan Mertan Öztürk'ün bulduğu golle beraberliği sağladı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 4'e yükseltirken, Boluspor ilk puanını aldı.

Ligin 3. haftasında Adana Demirspor, Ankaraspor deplasmanına gidecek. Boluspor ise sahasında Altınordu ile mücadele edecek.

Adana Demirspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Kosecki),Sinan Kurt (Dk. 89 Süleyman Koç),Traore (Dk. 60 Samed Ali Kaya),Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 68 Aosman),Pa Dibba

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Muhammed Bayır, Oğuzhan Berber, Fethi Özer, Ali Keten, Marlinho (Dk. 46 Burak Asan),Mihajlovic (Dk. 57 Melih Okutan),Tugay Kaçar (Dk. 80 Burak Bekaroğlu),Bekir Yılmaz, Gökhan Sazdağı (Dk. 69 Araz Abdullayev),Mertan Caner Öztürk (Dk. 69 Hamza Gür)

Goller: Dk. 44 Sedat Şahintürk (Adana Demirspor),Dk. 45+2 Mertan Caner Öztürk (Beypiliç Boluspor)

Sarı kart: Dk. 90+5 Kosecki (Adana Demirspor)