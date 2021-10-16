1. dakikada Adem Büyük'ün pasında Tetteh, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Tetteh'in yakın mesafeden vuruşunda, Ferhat gole izin vermedi.

12. dakikada Rassoul'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma topu kornere attı.

29. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza alanına yapılan ortada Adem Büyük, meşin yuvarlağa göğsüyle müdahale etti. Samet Akaydın'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Tetteh'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin kullandığı köşe atışında kaleci Ferhat Kaplan boşa çıktı. Oluşan karambolde kale sahasında seken topu uzaklaştırmak isteyen Simon Deli, meşin yuvarlağı ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 0-2

58. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

62. dakikada Balotelli'nin ceza yayı içerisinden sert vuruşunda, kaleci Ertaç sağ köşeden topu kornere çeldi.

87. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Vargas, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Balotelli'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Tarık Çamdal, sağ taraftan hızla ceza alanına girerek topu Ezeh'e çıkardı. Ezeh'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+6. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul (Dk. 84 Tarık Çamdal), Svensson (Dk. 84 Kaan Kanak), Stambouli (Dk. 69 Gökhan İnler), Yunus Akgün (Dk. 69 Ezeh), Bjarnason (Dk. 46 Assombalonga), Belhanda, Vargas, Balotelli

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace Dos Santos, Haddadi, Aabid, Ndong, Chouiar (Dk. 90+2 Nshimirimana), Karim Hafez (Dk. 79 Mustafa Eskihellaç), Tetteh (Dk. 79 Bwalya), Adem Büyük (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 36 Tetteh, Dk. 55 Simon Deli (Kendi kalesine) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Yunus Akgün, Dk. 49 Castro (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 42 Ndong, Dk. 74 Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)