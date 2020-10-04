Adana Demirspor: 0 - Adanaspor: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

Adana Demirspor: Zubas, Chedjou, Okan Alkan (Dk. 74 Süleyman Koç),Tarık Çamdal, Rassoul, Emircan Altıntaş (Dk. 63 Sedat Şahintürk),Traore (Dk. 63 Gökhan İnler),Hasan Kılıç (Dk. 72 Lanzafame),Kerim Avcı (Dk. 46 Sinan Kurt),Mehmet Akyüz, Pa Dibba

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Evren Korkmaz, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 77 Umut Sözen),Tevfik Altındağ, Ozegovic (Dk. 85 Eren Keleş),Roni (Dk. 68 Ergin Keleş),Raiyan (Dk. 46 Ömer Çiçek)

Sarı kartlar: Dk. 31 Hasan Kılıç, Dk. 42 Anıl Karaer, Dk. 50 Traore, Dk. 51 Emircan Altıntaş, Dk. 57 Tarık Çamdal, Dk. 57 Sinan Kurt, Dk. 80 Sedat Şahintürk, Dk. 80 Mehmet Akyüz, Dk. 81 Dibba (Adana Demirspor),Dk. 42 Canberk Dilaver, Dk. 51 Ozegovic, Dk. 90+3 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

8. dakikada ortasahada kazandığı topla atağa kalkan Adana Demirspor’da Traore ceza sahası yayı üzerinden sert bir şut gönderdi. Kaleci Goran topu kornere çeldi.

16. dakikada Adanaspor'da orta sahada topu alan Tevfik, ceza sahası dışına kadar topu sürdü ve şut çekti. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

25. dakikada Adanaspor'da Ozegovic, sol kanattan Ryan'ın yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Zubas'ın ellerinde kaldı.

46. dakikada Adana Demirsporda Pa Dibba ceza sahası dışında aldığı topu yaklaşık 10 metre sürerek şut çekti ancak top kaleci Goran'da kaldı.

80. dakikada Adana Demirsporda sağ kanattan orta açan Sinan, topu ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya gönderdi. Topu alan Pa Dibba, vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.