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Adana'dan sevk edilen depremzede kadın Bilecik'te doğum yaptı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Adana'da, hamile bir depremzede sevk edildiği Bilecik'te kız bebek dünyaya getirdi

Giriş: 11.02.2023 - 01:22 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'dan sevk edilen depremzede kadın Bilecik'te doğum yaptı
Depremzede kadın Bilecik'te bebeğini dünyaya getirdi
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AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adana'da etkilenen hamile kadın, sevk edildiği Bilecik'te kız bebek dünyaya getirdi.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'dan Bilecik'e getirilen depremzede kadın, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

AA'nın haberine göre; dün akşam saatlerinde doğum yapan kadın, "Beren" ismi verilen kız çocuğu dünyaya getirdi. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, bebek ve ailesini hastanede ziyaret etti. Kızılkaya, "Dünyaya gelişi ailesine, bizlere umut oldu. Rabb'im hayırlı ve sağlıklı bir ömür versin. Tüm güzellikler senin olsun." dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozüyük, Söğüt ve Pazaryeri devlet hastanelerinde 30 afetzedenin tedavisinin sürdüğünü belirten Kızılkaya, Adıyaman'da enkazdan yaralı kurtarılan ve yakınları tarafından Bilecik'e getirilen 72 yaşındaki "İsmihan" adlı kadını da hastanede ziyaret etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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