04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da pankreas iltihabı rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan oğlu Uğurcan Sönmezer'in (26) tedavi masraflarını karşılayamayan Ahmet Sönmezer, sesini duyurabilmek için Adana'dan 1200 kilometre kat ederek 36 günde Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na ulaştı. İpsala'dan 1 Ekim günü Ankara'ya yürüyüşe geçen Sönmezer, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Amacının oğlunu iyileştirmek olduğunu söyleyen Sönmezer, "Oğlum 2 yıl önce askerdeyken rahatsızlandı. İlk etapta pankreasında iltihap ve kanallarında taş vardı. Oğlumun hastalığı ilerledi ve tıp dilinde 'otoimmun pankreas' teşhisi konuldu. Kendim yeşil kartlıyım. Hiçbir gelirim yok. İşim gücüm de yok. Adana ve Ankara'da iki profesörün yardımlarıyla ve onların sayesinde oğlumun tedavisi yapıldı. Bu profesörlerin dışında bana kimsenin faydası olmadı. Ardından başka sıkıntılarımız çıktı" dedi.
Üyesi olduğu CHP'den destek görmediği için istifa ettiğini söyleyen Ahmet Sönmezer, "Bence gerçek adalet yürüyüşü budur. Ben yaklaşık 40 günden bu yana yoldayım. 1500 kilometreyi geçmiş de olabilir. Yaya olarak yürüyorum. Şu anda Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeyim. Buradan kesinlikle yaya olarak istikamet İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önüne gideceğim. Ölmek var dönmek yok diyorum. Oğlum, evladım için yürüyorum. Oğlumun tedavisi için yürüyorum, amacıma ulaşana kadar yürüyeceğim. Ben başka bir şey istemiyorum. Her şey oğlum için" dedi.
Yürüyüşünün zor geçtiğini ifade eden Sönmezer, "27 Ağustos'tan beri yürüyorum.Adana'dan çıktım, 1500 kilometre yürüdüm. İpsala Sınır Kapısı'na geldim. Ve geri gidiyorum. İnanın kemiklerim sızlıyor. Ayaklarım patladı. Her gittiğim yerde yolumun üzerindeki hastanelerde pansuman yaptırıyorum. İlaçlarım sırt çantamda var. Bazen pansumanımı kendim yapıyorum" dedi.
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