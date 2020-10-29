Adana'dan gelip Çankırı'daki eşini öldüren zanlı tutuklandı

Çankırı'da yaşayan boşanma aşamasındaki Gülay A'yı (40) tabancayla öldürüp Adana'ya dönerek teslim olan Mesut A, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğüne giden Mesut A, Çankırı'da yaşayan eski eşi Gülay A'yı (40) tabancayla öldürüp kente döndüğünü söyleyerek teslim olmuş, bunun üzerine Adana Emniyeti'nin durumu bildirdiği Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaypazarı Mahallesi Yapraklı Bulvarı'ndaki evinde Gülay A'nın cansız bedenini bulmuştu.

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