Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ekim'de 9 zanlıyı gözaltına aldıkları uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 14 Ekim'de kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı gözaltına almış, adreslerde 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ile pompalı tüfek ele geçirmişti.