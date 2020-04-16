Adana'daki trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mustafa Esen yönetimindeki kamyonet, Adana-Karaisalı kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Esen ve araçta bulunan babası Yusuf Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.