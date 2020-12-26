Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün DEAŞ'a yönelik operasyonda yakaladığı C.G. (18),E.G. (33) ve O.D'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün, Yamaçlı ve Meydan gruplarında faaliyet gösterdikleri ve örgütsel toplantılara katıldıkları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan C.G. (18) tutukladı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

Özel harekat polislerinin desteğiyle 24 Aralık'ta şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.