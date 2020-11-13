Adana'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan M.C. ile kızının nişanlısı olduğu öğrenilen S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan M.C'nin, emniyet ifadesinde, koleksiyoner olduğunu ve polisin ele geçirdiği objeleri müzeye kaydettireceğini ileri sürdüğü öğrenildi.Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri dün 2 kişinin merkez Seyhan ilçesi Döşeme, Tellidere ve Pınar mahallelerindeki adreslerinde, antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu değerlendirilen 2 bin 325 sikke, 18 heykel ve heykelcik ile aralarında tıp diploması, ok ucu ve çeşitli aksesuarların da bulunduğu 85 obje ele geçirmişti. İş yerinde ayrıca dinamit lokumu, elektrikli ateşleme fünyesi, dizüstü bilgisayar, mercek ve hassas terazi de bulunmuştu. Eserleri yurt dışına kaçırmak istediği ileri sürülen M.C. ve S.B. gözaltına alınmıştı.