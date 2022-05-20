Adana'daki suç örgütünde 13 tutuklama

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden örgüt elebaşının da arasında olduğu 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Mayıs'ta suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
Soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere göre, 6 aylık teknik ve fiziki takiple suç örgütünün merkez Yüreğir ilçesindeki Kiremithane ve Tahsilli mahallelerinde açtığı meyhane ve barlarda kumar oynattığı, kumarda kaybedenlere yüksek faizle borç verdikleri, borçlarını ödeyemeyenlerin ise mallarına zorla el koydukları öne sürüldü.
Öte yandan, şüphelilerin, bazı iş yerlerini bastıkları ve kurşunlama olaylarına karıştıkları belirtildi.
Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir bara yönelik 2019'da düzenlenen ve olayla ilgisi olmayan Ömer İmre'nin vurularak hayatını kaybettiği, T.B'nin de yaralandığı silahlı saldırıyı suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Örgüt elebaşı Aziz D'nin de Ömer İmre'nin öldüğü, T.B'nin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili müebbet hapis cezasıyla yaklaşık 3 aydan bu yana arandığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 zanlıdan 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 24'ü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Aziz D. ile 2 kardeşinin de aralarında olduğu 13'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
14 MAYIS'TA OPERASYON DÜZENLENDİ
Polis, 14 Mayıs'ta "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme", "cinayet", "yaralama", "uyuşturucu ticareti", "nitelikli yağma", "silah ve mühimmat ticareti", "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "yasa dışı bahis oynatma" olaylarına karıştığı iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Müebbet hapis cezasıyla aranan suç örgütü elebaşı Aziz D'nin de arasında olduğu 30 şüphelinin adreslerinde, ruhsatsız 11 tabanca, 4 av tüfeği, 101 mermi, 14 kök Hint keneviri ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.
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