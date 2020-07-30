Adana'daki suç örgütü soruşturmasında yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Grup Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 28 Temmuz'da iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

İlçede, iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, zanlılardan 13'ü yakalanmış, birinin ise hırsızlık suçundan cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, av tüfeği namlusu, 47 fişek, 5 senet ile borç ve alacakların yazılı olduğu defter ele geçirilmişti.

İki grubun, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurarak silahla yaralama, tehdit, yağma, ikamet ve araç kurşunlama gibi 12 ayrı suça karıştığı belirtilmişti.