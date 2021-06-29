Adana'daki suç örgütü soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "öldürme, yaralama, iş yeri kurşunlama, tehdit ve darp ile tahsilat yapma ve yağma" gibi suçlara karışan çıkar amaçlı kurulmuş silahlı suç örgütüne yönelik 10 aylık takibin ardından 25 Haziran'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Zanlılardan adliyeye sevk edilen 2'si kadın 22 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si daha salıverildi, elebaşı olduğu iddia edilen B.Z. ve oğlu T.Z'nin de arasında olduğu 10'u tutuklandı.
Ekipler, adreslerinde bulunamayan ve haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şüphelilere ait bir adreste yapılan aramaya ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüler de basınla paylaşıldı. Görüntülerde, bir evin mutfak dolabındaki gizli bölmede tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi çıktığı görülüyor.
Polis ekipleri, 25 Haziran'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 32 şüpheliyi yakalamak için belirlediği 36 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda zanlı yakalanmıştı.
Bu arada, suç örgütüne yönelik son zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 19 tabanca, 12 av tüfeği, 249 mermi, 5 çelik yelek, dürbün ve 37 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!