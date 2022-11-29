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Adana'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giriş: 29.11.2022 - 01:09 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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AA

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde S.T, evinde buluştuğu arkadaşı Ö.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

AA'nın haberine göre, bu sırada S.T. tabancayla ateş açarak Ö.Y'yi, babası E.Y'yi ve kiracısı olduğu belirtilen A.A'yı yaraladı.

Şüpheli S.T. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis, şüpheli S.T'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan S.T. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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