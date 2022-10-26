Magarsus Antik Tiyatrosu'nda kazı sonrası hedef restorasyon

Adana kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Magarsus Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi koordinesinde tekrar başlandı.
AA'nın haberine göre Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333'te Pers Kralı Darius ile savaşmadan önce kurban kestiği Athena tapınağının yer aldığı antik kentte kazı çalışmaları, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan'ın başkanlığında sürdürülüyor.
Kazı çalışmaları, antik tiyatronun oturma bölümü ve sahne binasında yürütülüyor. Yaklaşık 10 bin kişilik kapasiteye sahip olduğu belirtilen Magarsus Antik Tiyatrosu'nun çalışmaların ardından restorasyonunun da tamamlanmasıyla etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.
"ANTİK KİLİKYA'DAKİ EN BÜYÜK KAPASİTEYE SAHİP TİYATRO"
Doç. Dr. Erhan, ilk kuruluşu Arkaik döneme kadar uzanan Magarsus Antik Kenti'nde tiyatro, stadyum, Athena Magarsia Tapınağı, hamamlar, su yapıları, sütunlu cadde ve Orta Çağ kalesi bulunduğunu söyledi.
Magarsus Antik Tiyatrosu'nun ilk inşasının Helenistik, sahne binasının da Roma dönemine ait olduğunu belirten Erhan, şöyle devam etti:
"Bu tiyatro Antik Kilikya'daki şu ana kadar tespit edilmiş en büyük kapasiteye sahip. Hesaplamalarımıza göre yaklaşık 10 bin kişilik bir tiyatro. Roma döneminde belki biraz daha genişletilmiş olma ihtimali var. Roma İmparatorluğu döneminde de sahne binası ya yeniden inşa edilmiş ya da temel üzerine daha büyük bir sahne binası yapılmak suretiyle iki evreli bir yapı oluşturulmuş."
Erhan, bu sezon kazılarında tiyatronun sahne binasıyla orkestrasında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
"BURADA SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLENEBİLİR"
Çalışmalarını aralık ayına kadar sürdüreceklerini dile getiren Erhan, şunları kaydetti:
"Tiyatronun sahne, orkestra ve oturma alanının ortasındaki yürüyüş yoluna kadar bitirip restorasyon projelerinin başlamasını sağlayacağız. Bu yıl kazımız tamamlandığı zaman sonuç raporumuzla birlikte restorasyon çalışmalarının başlamasını önereceğiz. Bu çalışmalar her şey yolunda giderse birkaç yıl içerisinde tamamlanır. Ardından burada sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenebilir. Tiyatroda nihai amacımız budur. Tekrar düzenleyip, ayağa kaldırıp burada etkinlikler yapılabilmesidir."
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