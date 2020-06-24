Adana'daki "kan davası" cinayetinin sanıkları hakim karşısında

AA

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet A, Alican A, Şirvan A. ve Hebat S, tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık E.Z'nin katılmadığı duruşmada, öldürülen İzzettin Ş'nin yakını müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Alican A, savunmasında olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Diğer sanık Şirvan A. da kardeşi Alican A. ile bir mahkeme için kente geldiğini iddia ederek, "Olay günü Mehmet A'da silah görmedim. Arkasından gittim. Bir sokağa girdik. Bir tartışma oldu ve silah sesi geldi. Silah sesi üzerine panikleyip elimdeki tabancayla havaya ateş ettim. Mehmet ağabeyi ateş ederken görmedim. Birlikte araca binip kaçtık." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Mehmet A. ve Hebat S. ise savunmalarını mahkemeye gelerek yapmak istediklerini belirtti.

Müştekilerden Abdulkadir Ş. de sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

İzzettin Ş'nin kardeşlerinden Abdulkerim Ş. ise ağabeyinin 15 yıl önceki olay nedeniyle "aile meclisi" kararıyla "kan davası" saikiyle öldürüldüğünü iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde, 25 Temmuz 2019'da kahvehane işletmecisi İzzettin Ş. silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, maktulü, 8 Mart 2004'te yaşamını yitiren Ayhan A'nın kardeşleri Alican A, Mehmet A. ile Şirvan A. ve Hebat S'nin "kan davası" güderek öldürdükleri iddia edilmişti.

Olayın ardından yakalanan 4 zanlı tutuklanmış, onlara yardım ettiği ileri sürülen E.Z. ise adli kontrolle salıverilmiş, şüphelilerin bulundukları otomobilde kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Savcılıkça, "Kan gütme saikiyle adam öldürme, ateşli silah, bıçak ve mermi bulundurma ile suçluyu kayırma" iddialarıyla sanıklar hakkında dava açılmıştı.