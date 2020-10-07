Adana'daki "kan davası" cinayeti sanıkları hakkında mütalaa açıklandı

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet A, Alican A, Şirvan A. ve Hebat S, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık E.Z'nin gelmediği duruşmada, öldürülen İzzettin Ş'nin yakını müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Davada araştırılacak başka husus bulunmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı mütalaasında, Mehmet A. ve Şirvan A'nın ağırlaştırılmış müebbet, Alican A. ve Hebat S'nin de 20'şer yıl hapislerini, tutuksuz sanık E.Z'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti.
Sanıklardan Mehmet A, savunmasında, olayı planlamadıklarını ve "kan gütme saikiyle" yapmadığını ileri sürdü.
Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Sanık avukatlarının, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
- Olayın geçmişi
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Temmuz'da kahvehane işletmecisi İzzettin Ş. silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, maktulü 8 Mart 2004'te yaşamını yitiren Ayhan A'nın kardeşleri Alican A, Mehmet A. ile Şirvan A. ve Hebat S'nin "kan davası" güderek öldürdükleri iddia edilmişti.
Olayın ardından yakalanan 4 zanlı tutuklanmış, onlara yardım ettiği ileri sürülen E.Z. ise adli kontrolle salıverilmiş, şüphelilerin bulundukları otomobilde uzun namlulu silah, iki tabanca ve bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Kan gütme saikiyle adam öldürme, ateşli silah, bıçak ve mermi bulundurma ile suçluyu kayırma" iddialarıyla sanıklar hakkında dava açılmıştı.
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