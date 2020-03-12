AA

Adana'daki gasp ve cinsel saldırı davası sanıklarına hapis cezası



Adana'da biri kadın iki kişinin, 130 lira değerindeki temizlik ürünleriyle, 200 lira paralarının gasbedilmesi ve kadının cinsel saldırıya uğramasıyla ilgili yargılanan tutuklu sanıktan biri 19 yıl 2 ay, diğeri ise 7 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Uğur B. ve Çağlayan A. ile sanık avukatları geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatının da geldiği duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların "Yağma, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Bakanlık avukatı da sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan Uğur B, son savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık Çağlayan A. da, suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çağlayan A'yı "hırsızlıktan" 1 yıl 3 ay, "silahla gece vakti birden fazla kişi ile yağma" suçundan 6 yıl 8 ay, "Cinsel saldırıdan" 6 yıl 3 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" da 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl 2 ay, Uğur B'yi ise "hırsızlık ve yağma" suçlarından 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Uğur B'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine, Çağlayan A'nın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

- Olay

Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre Çağlayan A. ve Uğur B, 10 Nisan 2019’da bir taksiyi durdurup içinde müşteri olarak bulunan B.D. ile erkek arkadaşı E.Y'i bıçakla tehdit edip yanlarındaki 130 lira değerinde olan şampuan, deterjan gibi eşyalar ile 200 lira parasını almışlardı. Çağlayan B. daha sonra B.D'yi zorla ıssız bir yere götürerek cinsel saldırıda bulunmuştu. B.D. ve E.Y'nin şikayeti üzerine şüpheliler yakalanıp haklarında dava açılmıştı.