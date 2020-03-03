Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 3'üne hapis cezası

AA

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ramazan Başol, Ercan Gün, Fatih Demir ve R.Y. ile avukatları katıldı.

Sanık Ercan Gün savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Ercan Gün'ü 6 yıl 10 ay 15 gün, sanık Fatih Demir'i 6 yıl 3 ay, sanık Ramazan Başol'u ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık R.Y'nin ise ''yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verildi.