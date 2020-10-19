Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.S.U. ve M.A. ile avukatları katıldı.

Sanık A.S.U. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık A.S.U'nun cezalandırılması, diğer sanığın ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, A.S.U'yu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatına karar verdi.