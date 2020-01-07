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Adana Pozantı İlçesi, Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağında meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü.

KAYIP KİŞİLERDEN BİRİ SAĞ OLARAK BULUNDU

Beycan Üçkardeş'in haberine göre çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı. Kayıp olan iki kişiden biri sağ olarak bulundu. Diğer kişi için Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.