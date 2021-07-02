Adana'daki çifte cinayetin faili yakalandı!

İlçede 24 Mayıs'ta Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'yu (24) tabancayla öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen M.A, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandığı yer tespit edilerek yakalandı.

Öldürülen Melek Elşemo

AA'nın haberine göre, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuğçe Duman

Kozan ilçesinde, 24 Mayıs'ta, sokakta park halindeki bir otomobilden şüphelenen vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın, yaklaşık 100 metre mesafedeki arazide de Melek Elşemo'nun cesediyle karşılaşmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakılmıştı.