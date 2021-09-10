Adana'daki 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının firari 2 zanlısı yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Eylül'de merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde İsmail D'nin (36) yaşamını yitirdiği, Hüseyin Can D. (24) ve İbrahim D. (40) ile akrabaları Ayşe G'nin (51) yaralandığı silahlı saldırının firari zanlıları Ö.A. (17) ve M.Ç'yi (17) operasyonla yakaladı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen iki şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Polis ekipleri, olayın firari zanlısı A.B'yi (24) de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.

- Olay

Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir evde bulunanlara yönelik 3 Eylül'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda İsmail D. hayatını kaybetmiş, Hüseyin Can D, İbrahim D. ve Ayşe G. yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 4 zanlıdan 17 yaşındaki Y.B. operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı. Yüzlerini bezle gizleyen silahlı saldırganların olay yerine gelişi ve kaçarken arkalarından eve doğru ateş etmeleri de bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.