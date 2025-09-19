Habertürk
        Adana'da zincir marketin deposunda yangın

        Adana'da zincir marketin deposunda yangın

        Adana'da bir market zincirine ait depoda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 18:18 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:18
        Zincir marketin deposunda yangın
        Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bir market zincirine ait depoda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

        İş yeri çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

