Adana'da zehirli dikenli kedi balığı paniği
Adana'nın Karataş ilçesinde zehirli dikenli çizgili kedi balığı görüldü. Paniğe neden olan balık Mersin'de gerçekleştirilen bir keşif dalışında Akdeniz'de ilk kez görülmüştü.
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Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren vatandaşlar kıyıya yakın yerlerde cinsini bilmedikleri bir balıkla karşılaştı.
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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler denizde canlısı, sahillerde de ölüsü bulunan balığın zehirli dikenli çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) olduğunu tespit etti.
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Dikenli çizgili kedi balığının 2022 yılında Mersin'de yapılan bir keşif dalışında ilk kez Akdeniz'de ortaya çıktığı ve kıyılara kadar yerleştiği öğrenildi.
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