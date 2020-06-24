Adana'da YPG/PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi

AA

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu sanık M.M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın YPG/PKK terör örgütüne üye olarak Suriye'de aktif faaliyet yürüttüğünü, uzun namlulu silahlar ve sözde asker kıyafeti ile çekilmiş fotoğraflarının tespit edildiğini belirterek, M.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.M, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde zorla tutulduğunu ileri sürerek, "Silahlı bir eyleme katılmadım. Esas hakkındaki mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık M.M'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.