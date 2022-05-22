Yolcu minibüsü alt geçide uçtu

Kaza, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi´nde meydana geldi. Ş.D. yönetimindeki 01 M 0583 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak Ray Sokak´taki demir bariyerleri kırıp, yaklaşık 5 metre yüksekten alt geçide düştü.

Ters dönen minibüs içinde sıkışan Ş.D.´yi görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ş.D.´yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza sırasında minibüste yolcu olmadığı öğrenildi.