AA

Hava sıcaklığının 24 derece, nem oranının ise yüzde 96 ölçüldüğü Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye indiği ilçede sürücüler D-400 karayolu ve Karataş Bulvarı'nda güçlükle ilerledi. AA'nın haberine göre; ilçedeki bazı mahallelerde de vatandaşlar bu durumdan olumsuz etkilendi.

Bazı sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak yolu devam ederken bazıları da yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledi.