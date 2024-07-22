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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da yine taşlı sopalı kavga | Son dakika haberleri

        Adana'da yine taşlı sopalı kavga

        Adana'da bu kez minibüs şoförleri taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Yolcular o anları kameraya aldı. Polis kavgası ayırmak için müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:44 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:44
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        Adana'da yine taşlı sopalı kavga
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        Adana'da iki minibüs şoförlerinin yolcu kavgası, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kavga eden kalabalığı havaya ateş ederek ayırdı.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki minibüs hattında çalışan şoförler, iddiaya göre yolcu alımı nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförlerden biri, diğer minibüsün camını ve dikiz aynasını kırdı.

        POLİS MÜDAHALE ETTİ

        Kavga anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde başlayan kavga, durakta da devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Taşlı sopalı kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. Kavgaya karışan çok sayıda minibüs şoförü, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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