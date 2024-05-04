Adana'da yıldırım isabet eden kişi öldü
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti
Giriş: 04.05.2024 - 00:54 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:54
Haylazlı Mahallesi'ndeki salatalık tarlasında Ali Polatlı'ya (42) yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polatlı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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