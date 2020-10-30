Adana'da yılbaşından itibaren 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik yılın 10 ayında 101 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 100 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, birçoğu adli kontrol şartıyla olmak üzere 97'si serbest bırakıldı.